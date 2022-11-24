СБУ запобігла вивезенню з України колекційних авто та скіфського золота, які належать президенту "Мотор Січі" Богуслаєву

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження", - пише пресслужба.

Слідчу повідомили, що серед вилученого є раритетні авто, вогнепальна зброя, Скіфське золото, а також предмети античних часів і Київської Русі.

Власники, керівники структурних підрозділів Мотор Січі намагались сховати майно очільника на території комерційних структур та надалі нелегально вивезти за кордон.

Утім правоохоронці встановили місцеперебування коштовних речей та їх організаторів.

Під час обшуків вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці та гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

Майно направили на експертизу.

"Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення "любителя Искандера-М", які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими "наслідками", - додають в пресслужбі.

СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

"Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі, заарештував суд.

Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.

26 жовтня авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що аби не "Мотор Січ", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.

4 листопада стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ.

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.

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