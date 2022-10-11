"Дякую братам-полякам": за дві доби українські ЗРК збили 9 з 11 дронів "Shahed-136", - Залужний
Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний, інформує телеграм Міноборони України.
"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!", - написав Валерій Залужний.
- Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
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