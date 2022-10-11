Про це повідомив головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний, інформує телеграм Міноборони України.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!", - написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

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