"Дякую вам, воїни!": Зеленський відзначив три бригади, які захищають Луганщину і Донеччину
Президент Володимир Зеленський відзначив роботу трьох бригад ЗСУ, які захищають схід України від російських окупантів
Про це Зеленський сказав у зверненні.
"Я знову й знову відзначаю наших бійців, які боронять Донеччину та Луганщину. 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – я дякую вам, воїни! Я дякую вам всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога й хто дає нам усім віру в перемогу. У перемогу України!" - сказав Зеленський.
Президент також розповів про нараду з представниками оборонного сектору.
"Сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв'язку з командувачами. Я провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій – наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро та стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності", - сказав Зеленський.
Напередодні після засідання Ставки головнокомандувача Зеленський назвав пріоритетом на найближчий час тримати ситуацію на фронті та просуватись у подальшому звільненні територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе