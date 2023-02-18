Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Я знову й знову відзначаю наших бійців, які боронять Донеччину та Луганщину. 54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – я дякую вам, воїни! Я дякую вам всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога й хто дає нам усім віру в перемогу. У перемогу України!" - сказав Зеленський.

Президент також розповів про нараду з представниками оборонного сектору.

"Сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв'язку з командувачами. Я провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій – наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро та стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності", - сказав Зеленський.

Напередодні після засідання Ставки головнокомандувача Зеленський назвав пріоритетом на найближчий час тримати ситуацію на фронті та просуватись у подальшому звільненні територій.