"Дякую за чудову ідею": Кулеба підтримав ініціативу провести Раду міністрів МЗС ЄС у Києві
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу очільника МЗС Румунії Богдана Ауреску щодо проведення Ради голів МЗС країн Європейського Союзу у Києві
Про це йдеться у Twitter міністрів.
"Протягом другого дня Ради міністрів МЗС ЄС з приводу тривожної ситуації з безпекою в Україні я повторив позицію Румунії щодо необхідності діалогу, але також і стримування. Потрібний швидкий прогрес у підготовці твердих і заслуговуючих на довіру санкцій ЄС. Запропоновано вивчити організацію зустрічі Ради міністрів МЗС ЄС у Києві на знак солідарності з Україною", - написав Ауреску.
Дмитро Кулеба подякував Ауреску за цю пропозицію та нагадав, що раніше, у грудні 2021 року, закликав партнерів до візитів в Україну на початку 2022 року.
"Дорогий друже, дякую за цю чудову ідею. Раніше в грудні я закликав партнерів України саме до таких дій: візитів до України в січні-лютому. Ми будемо раді вітати голів дипломатії країн ЄС у Києві для проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, у Брюсселі відбулася Рада міністрів МЗС ЄС. По її завершенню верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель озвучив три напрямки виходу із безпекової кризи, яку спричинила агресія Російської Федерації - залучення РФ до дипломатії, відповідь на можливу агресію та допомога Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.34
Купівля 28.34Продаж 28.66
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.46
- Актуальне
- Важливе