"Дякую за чудову ідею": Кулеба підтримав ініціативу провести Раду міністрів МЗС ЄС у Києві

Про це йдеться у Twitter міністрів.



"Протягом другого дня Ради міністрів МЗС ЄС з приводу тривожної ситуації з безпекою в Україні я повторив позицію Румунії щодо необхідності діалогу, але також і стримування. Потрібний швидкий прогрес у підготовці твердих і заслуговуючих на довіру санкцій ЄС. Запропоновано вивчити організацію зустрічі Ради міністрів МЗС ЄС у Києві на знак солідарності з Україною", - написав Ауреску.



Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, у Брюсселі відбулася Рада міністрів МЗС ЄС. По її завершенню верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель озвучив три напрямки виходу із безпекової кризи, яку спричинила агресія Російської Федерації - залучення РФ до дипломатії, відповідь на можливу агресію та допомога Україні.