Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін намагається відтворити відомий метод Жукова – закидати противника людськими тілами, сприймати людей як гарматне м’ясо. Але є відмінність, яка кардинально відрізняє від ситуації Другої світової, – тоді було зрозуміло, за що люди йдуть помирати, бо ворог був на рідній землі. Сьогодні намагаються пояснити, говорити про те, що ми воюємо з НАТО, з Україною, що Україна напала б, якби ми перші не напали", - прокоментував російський опозиційний політик.

Ігор Яковенко зазначив, що у РФ від мобілізації втричі більше тікають, ніж йдуть до військкоматів, тому що попри всю істеричну пропаганду всі розуміють, що українські танки не йдуть до Москви, натівські солдати не топчуть міста Росії. Очевидно, що ніхто на Росію не нападав, будь-хто може визирнути у вікно чи вийти на вулицю й побачити, що там нема ні натівського, ні українського солдата. Відповідно, мотивів, заради чого йти воювати, є лише два: примусова мобілізація і гроші.

"Уявити собі, що за допомогою грошей Сталін відправляв би людей на фронт, неможливо. Оскільки ситуація дзеркальна, путінський фашизм виконує роль Третього рейху, то все це порівняння стає абсолютно неможливим. Тактика закидання тілами залишається такою самою, але з однією суттєвою відмінністю. По-перше, у сталінського СРСР було набагато більше ресурсів і були ті ж союзники, які сьогодні допомагають Україні. Усе дзеркально змінилося – не хтось напав на Росію, а Росія напала на Україну. Не Росії допомагають Велика Британія, США, Франція та інші, а саме противнику Росії, противнику Путіна, всі допомагають Україні. Ленд-ліз ухвалений на користь України, а не Росії. Ця дзеркальна ситуація прирікає путінську Росію до поразки. "Сталінградської битви", якщо розглядати історичні аналогії, поки що не було, вона ще попереду. Ця "Сталінградська битва", коли російсько-фашистські війська буде знищено, відбудеться тоді, коли Україна отримає натівське озброєння й перейде в наступ. Сподіваюся, це станеться цієї весни", - сказав Яковенко.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

2 лютого в Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.

3 лютого представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що лютий - березень стануть місяцями активних подій на фронті





