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Головна Культура Джамала стала першою українською амбасадоркою програми рівності жінок в музиці від Spotify

Джамала стала першою українською амбасадоркою програми рівності жінок в музиці від Spotify

2 березня, 2023 четвер
20:04
Культура

Джамала стала першою амбасадоркою від України у програмі Spotify EQUAL - ініціативи, що має сприяти рівності жінок у глобальній індустрії музики

Про це повідомляє Міністерство культури України.

"Проєкт складається з набору музичних добірок EQUAL та сестринських програм, які транслюються у 187 країнах, від Японії до Аргентини, від Польщі до Великої Британії. А відтепер — в Україні", - пояснює міністерство.

Джамала стала першою амбасадоркою для глобального плейлиста та добірки EQUAL Ukraine. Її трек Take Me To A Place відкриває відразу дві музичні добірки.

Також зазначається, що виконавиця брала участь у створенні плейлистів, надавши рекомендації щодо найсильніших артисток української сцени. 

"Будь-яке право в житті я виборювала — бути собою, творити. Але тепер я, як і тисячі жінок в Україні, борюсь за право жити у себе вдома. Сьогодні ми є прикладом одна для одної, зразком витримки й незламності. Саме тому честь бути амбасадоркою EQUAL я хотіла б розділити з кожною українською жінкою, яка попри ракетні обстріли й блекаути так безстрашно бореться за свободу жити у вільній країні, де голоси усіх українок звучать на рівних", - коментує артистка.

Світ
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