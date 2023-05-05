Джамала випустила альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями

Про це повідомила співачка у себе в facebook.

"Кожна з пісень була віднайдена в певному місті або селищі Криму. Робота над альбомом об’єднала понад 80 музикантів - усе для того, аби показати всю красу й велич кримськотатарської культури", - написала Джамала.

Альбом складається з 14 традиційних кримськотатарських пісень, знайдених виконавицею в різних куточках півострова.

"Цією платівкою я втілила свою велику мрію — донести до всього світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim", - зазначила співачка.

Перший живий виступ з Національним симфонічним оркестром України відбудеться 5 травня в Національній опері, а потім платівка вперше зазвучить наживо 11 травня у Великій Британії, в Ліверпулі, спільно з BBC Philharmonic Orchestra, зазначають у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Історію кожної пісні, її оригінальний текст і переклад можна знайти на інтерактивному сайті , присвяченому QIRIM.

Пісні з нового альбому ви можете послухати тут