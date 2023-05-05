Джамала випустила альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями
Українська кримськотатарська співачка Джамала 5 травня випустила свій новий альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями
Про це повідомила співачка у себе в facebook.
"Кожна з пісень була віднайдена в певному місті або селищі Криму. Робота над альбомом об’єднала понад 80 музикантів - усе для того, аби показати всю красу й велич кримськотатарської культури", - написала Джамала.
Альбом складається з 14 традиційних кримськотатарських пісень, знайдених виконавицею в різних куточках півострова.
"Цією платівкою я втілила свою велику мрію — донести до всього світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim", - зазначила співачка.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 18 лютого повідомив про запуск великого культурного проєкту про Крим і кримських татар разом зі співачкою Джамалою.
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