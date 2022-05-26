Джазові інтерпретації з 7 регіонів України зазвучать на Еспресо 26 травня
Сьогодні о 23:00 слухайте та дивіться на сторінках Еспресо в соцмережах четверту музичну сесія проєкту #Voices_from_U. Цього разу на глядачів чекає концерт, записаний у рамках проєкту Ігора Закуса "Jazz Kolo"
Ігор Закус – не лише геніальний виконавець, бас-гітарист, що неодноразово грав концерти з володарями премії Grammy. Для шанувальників жанру він є одною з легенд української джаз-сцени, автором і продюсером, що розвиває імпровізаційну музику країни та допомагає розвиватись іншим видатним музикантам. Підтвердженням цих слів є близько сотні унікальних концертів проєкту Jazz Kolo, який Ігор Закус започаткував ще в 2007 році. Нещодавній такий концерт глядачі #Voices_from_U побачать сьогодні. І він є особливо актуальним, адже презентує джазову інтерпретацію традиційних мелодій з різних регіонів України.
Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Карпати, Полтавщина, Крим – навіть ті наші регіони, яких напряму не торкнулись бойові дії, нажаль теж побачили багато біди. І від того ще більш цінними є збереження і презентація в світі культурного коду кожного краю. Джазові аранжування традиційних мотивів цих 7 регіонів увійшли в концерт "Українські музичні барви" з проєкту "Jazz Kolo".
Професійний рівень виконавців концерту не розчарує навіть найбільш вибагливих слухачів, адже нам з вами пощастить почути такий склад:
- Вокал - Сусанна Карпенко
- Труба - Деніс Аду
- Клавішні - Юрій Середін, Усеїн Бекіров, Юрій Шепета
- Гітара - Микола Зінченко
- Барабани - Олег Марков
- І, звісно, Ігор Закус - бас
УВАГА! Побачити цей та інші концерти, а також підтримати проєкт #Voices_from_U, можна за посиланням.
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