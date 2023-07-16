Джокович програв Алькарасу в 5-сетовому фіналі Вімблдону

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Алькарас здобув другий титул Гренсдлем. Зазначається, що це був третій очний матч супротивників та друга гра на рівні Грендслем. До цього Карлос та Новак здобули по одній перемозі.

Повідомляється, що у 2023 році Джокович виграв перші два тенісні мейджори: Australian Open та Ролан Гаррос. Цьогоріч на Вімблдоні сербський тенісист переміг у чотирьох останніх розіграшах турніру.

Своєю чергою іспанець Алькарас втретє у кар'єрі зіграв на Вімблдоні та вперше дійшов до фіналу турніру. До цього найкращим результатом іспанця на британському Грендслемі був четвертий раунд у 2022 році.