Про це повідомило британське видання The Telegraph, пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, Борис Джонсон перед відставкою з посади прем'єр-міністра Великої Британії планує візит в Україну.

"Він справді відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Володимира Зеленського - ред.). Він не може просто піти без впевненості, що світ його підтримає. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - сказав співрозмовник The Telegraf.

Також джерело британського видання інформує, що Джонсон не може піти просто так.

"Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому", - пише ЄП з посиланням на The Telegraf.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі.

Стали відомі претенденти на посаду прем'єра Великої Британії.

Джонсон розглядає можливість залишити політику.

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