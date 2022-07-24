Джонсон до відставки з посади прем'єра планує ще раз відвідати Україну
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед відставкою хоче приїхати в Україну, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським
Про це повідомило британське видання The Telegraph, пише "Європейська правда".
Як йдеться у повідомленні, Борис Джонсон перед відставкою з посади прем'єр-міністра Великої Британії планує візит в Україну.
"Він справді відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Володимира Зеленського - ред.). Він не може просто піти без впевненості, що світ його підтримає. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свій пост", - сказав співрозмовник The Telegraf.
Також джерело британського видання інформує, що Джонсон не може піти просто так.
"Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому", - пише ЄП з посиланням на The Telegraf.
- Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі.
- Стали відомі претенденти на посаду прем'єра Великої Британії.
- Джонсон розглядає можливість залишити політику.
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