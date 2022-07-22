Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Він наголосив на незмінній рішучості Великобританії підтримувати український народ і сказав, що рішучість не похитнеться, незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії. Прем’єр-міністр привітав сьогоднішнє оголошення угоди за посередництва ООН щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади Росії.", - йдеться у повідомленні.

За словами Джонсона, Велика Британія працює над розширенням навчальної діяльності для українських військових. Також лідери обговорили ситуацію щодо поводження з ув'язненими (зокрема британцями) у самопроголошених республіках "ДНР" та "ЛНР".

"Прем’єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає на сьогодні для забезпечення свободи затриманих", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський підтвердив інформацію про телефонну розмову з Борисом Джонсоном.

"Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною", - написав президент у twitter.

28 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського: країни Великої сімки працюють задля пошуку шляхів поновлення експорту зерна з України.

23 червня Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Україні з розмінуванням регіону біля її південного узбережжя, щоб допомогти експорту зерна.

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

20 липня стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії. Відповідно до результатів п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії участь у виборах братимуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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