Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
Борис Джонсон мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Британії привітав новини про підписання угоди щодо експорту зерна та запевнив у підтримці
Про це йдеться на сайті британського уряду.
"Він наголосив на незмінній рішучості Великобританії підтримувати український народ і сказав, що рішучість не похитнеться, незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії. Прем’єр-міністр привітав сьогоднішнє оголошення угоди за посередництва ООН щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади Росії.", - йдеться у повідомленні.
За словами Джонсона, Велика Британія працює над розширенням навчальної діяльності для українських військових. Також лідери обговорили ситуацію щодо поводження з ув'язненими (зокрема британцями) у самопроголошених республіках "ДНР" та "ЛНР".
"Прем’єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає на сьогодні для забезпечення свободи затриманих", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський підтвердив інформацію про телефонну розмову з Борисом Джонсоном.
"Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною", - написав президент у twitter.
- 28 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського: країни Великої сімки працюють задля пошуку шляхів поновлення експорту зерна з України.
- 23 червня Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Україні з розмінуванням регіону біля її південного узбережжя, щоб допомогти експорту зерна.
- 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.
- 20 липня стали відомі остаточні претенденти на посаду прем'єра Великої Британії. Відповідно до результатів п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії участь у виборах братимуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
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