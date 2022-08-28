Про це Джонсон написав у колонці для The Mail+.

"Варварське вторгнення Путіна "налякало" енергетичні ринки. Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, Путін це знає і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що "м’якотілим" європейським політикам не вистачить духу на боротьбу – що з приходом зими ми знімемо санкції та будемо благати про російську нафту й газ", - написав Джонсон.

На його думку, Путін очікує, що європейці відмовляться від підтримки України, але цього не станеться.

"Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до, хоч і огидної, угоди з тираном у Кремлі. Але це було б цілковитим божевіллям. У цій жорстокій боротьбі український народ повинен перемогти – і переможе. Так само і Британія", – переконаний Джонсон.

Він додав, що з кожним місяцем позиція Путіна слабшає, а його здатність до знущань і шантажу зменшується.

"Наступні місяці будуть важкими. Наші рахунки за електроенергію будуть приголомшливими. Багатьох із нас вартість опалення житла лякає. Та я переконаний, що ми успішно пройдемо це – і Британія вийде сильнішою та квітучою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін на енергоресурси та що зараз стоїть на кону", – підсумував Джонсон.

24 серпня Борис Джонсон під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 млн фунтів.

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