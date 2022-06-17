Джонсон вважає, що переговори з Росією можливі тільки після "вигнання агресора з України"

Про це він заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейськ правда".

"Ми продовжимо надавати військове обладнання і забезпечувати підготовку військ, яка може бути необхідна, щоб ви – український народ, Збройні Сили України – мали змогу робити те, що, я вважаю, українці прагнуть робити – вигнати агресора з України. І це й буде моментом для переговорів про майбутнє", – зазначив Джонсон.

Він додав, що саме після звільнення української території Британія та інші партнери будуть затверджувати безпекові запевнення і гарантії для України.

"І ми будемо працювати разом із вами й нашими партнерами для відбудови вашої прекрасної країни на благо українців і – можу сказати – на благо всієї світової економіки", – підсумував британський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, прибув до України з неоголошеним візитом.

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