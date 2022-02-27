"Дзвоніть і висловлюйте почуття": українські кібервійська зламали довідники з телефонами вищого керівництва РФ

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.



"Українські кібервійська зламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте", - йдеться у повідомленні.



Він зазначає, що контактів багато, тому фахівці розробили спеціальний бот у Telegram.



"І не соромтесь у висловах", - наголосив Андрусів.





