"Дзвоніть і висловлюйте почуття": українські кібервійська зламали довідники з телефонами вищого керівництва РФ
Українські кібервійська зламали базу контактів російських посадовців та пропонують українцям через телеграм бот обирати контакти та телефонувати чи писати, щоб "сказати про свої почуття і думки"
Про це у Facebook повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.
"Українські кібервійська зламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони і емейли. Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте", - йдеться у повідомленні.
Він зазначає, що контактів багато, тому фахівці розробили спеціальний бот у Telegram.
"І не соромтесь у висловах", - наголосив Андрусів.
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