Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони

Про це повідомили в Міноборони України.

Сервіс розгорнуто в усіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторну ВЛК (без госпіталізації), уточнили в міністерстві. Записатися на проходження ВЛК і до профільних спеціалістів на конкретну дату й час через електронну чергу можна або в реєстратурі медичного закладу, або віддалено – в начальника медичної служби військової частини ("начмеда").

Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь. Найактивніше електронною чергою користуються в Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

У Міноборони розповіли, що на основі записів і проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. У разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів серед мобілізованих медиків і серед цивільних спеціалістів.

Доступ до електронної черги відкрито для всіх начальників медичних частин.

"Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через еЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, в зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів", – зазначили в міністерстві.