Є два позитивних моменти у позиції Китаю щодо України, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що Сі Цзіньпін вирішив дочекатись кінця вирішальної битви та подивитися, на що здатен Путін і на що здатна Україна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сі Цзіньпін грає на іншому боці. Але зафіксуймо два позитивних моменти у позиції Китаю щодо України. Вони викликані не якоюсь любов'ю до України, а власними геополітичними інтересами. Китай різко виступає проти використання ядерної зброї", - наголосив Піонтковський.
За словами політолога, Сі Цзіньпін різко й публічно осмикує Путіна, тому що він не зацікавлений у розповсюдженні ядерної зброї.
"Сі боїться, що путінський ядерний шантаж призведе до того, що сусіди Китаю, побоюючись цієї територіальної експансії, такі країни, як Японія, Південна Корея, Тайвань, самі негайно придбають ядерну зброю. Тому Сі відстоює свої інтереси, а це працює на Україну. Ядерний шантаж Путіна ніхто вже не сприймає. Китай поки не постачає важку зброю до Росії. Сі обрав дочекатись кінця цієї вирішальної битви, і подивитися, на що здатен Путін і на що здатна Україна", - підкреслив Піонтковський.
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