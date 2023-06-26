Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Є дві версії щодо бунту Пригожина, - полковник запасу СБУ Притула
Ексклюзив

Є дві версії щодо бунту Пригожина, - полковник запасу СБУ Притула

26 червня, 2023 понедiлок
12:13
Війна з Росією путін пригожин

Військовий експерт, експерт з військової контррозвідки полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що заколот у Росії стався. Це була змова еліт спецслужб Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є дві версії щодо бунту Пригожина. Перша версія - з вагнерівцями не розрахувалися і вони пішли вибивати свої гроші з Кремля. З ними розрахувалися й вони повернули назад. Друга версія - бунт був спрямований проти Шойгу та Путіна", - зазначив Притула.

Військовий експерт також додав, що похід Пригожина на Москву - це спланована операція спецслужбами РФ, які незадоволені діями Шойгу.

"Пригожин витягнув на світ людину, яка була в тіні, - це заступник міністра оборони Росії, який фактично керував війною з Ростова. Зрозуміло, що це був не бунт, а спланована операція спецслужбами РФ, які незадоволені тим, що Шойгу має надто багато влади та ресурсів, які бездарно використовує, знищуючи Росію. Бунт був спрямований проти Шойгу та Путіна. Як бачимо, Пригожину пробачили, а Шойгу буде відсторонено від влади. На його місце прийде людина, яка близька до Пригожина. Тобто заколот стався - це була змова еліт спецслужб Росії", - підкреслив Притула.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.











 

Відео
Новини
Володимир Путін
Сергій Шойгу
Вагнергейт
Військові новини
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
лукашенко з путіним
25 червня, 2023 неділя
Ситуація, що начебто Лукашенко врятував Росію від держперевороту, не дуже добра для Путіна, - експерт з міжнародної політики Жовтенко
25 червня, 2023 неділя
Заколот Пригожина проти Путіна - чітко спланована акція російських спецслужб, - військовий експерт Снєгирьов
Євген Пригожин
25 червня, 2023 неділя
Спектакль з Пригожиним був потрібен, щоб Лукашенко міг прийняти ПВК "Вагнера" у Білорусі, - ексзаступник начальника генштабу Війська Польського
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
26 червня
13:04
Україна ЄС
ЄС затвердив новий пакет військової допомоги Україні на €3,5 млрд
13:04
До Дня українського кіно Brukivka проведе свій шостий фестиваль у Німеччині
12:48
Києво-Печерська лавра
У російській розвідці заявили про намір "захистити" Києво-Печерську лавру. Україна відреагувала
12:28
Левін та Мангер
Мангер та Левін отримали по 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк
12:26
боєприпаси
Грався предметом, схожим на патрон: 7-річний хлопчик постраждав від вибуху на Харківщині
12:23
вода забруднення екологія
Держекоінспекція виявила нафтопродукти у двох річках на Херсонщині
12:10
електроенергія
Через негоду знеструмлено 120 населених пунктів: ситуація в енергосистемі України
12:08
Окупанти
На окупованих територіях росіяни масово затримують неповнолітніх за проукраїнські погляди , - Східна правозахисна група
12:04
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Демонстрація великої стратегічної помилки: Столтенберг про заколот Вагнера в Росії
12:03
путін пригожин
У Великій Британії розробляють сценарії на випадок розпаду Росії, – The Times
12:03
OPINION
Віктор Трегубов
Демарш українського посла в Єрусалимі: "Нейтральність" ізраїльського уряду виглядає чисто проросійською позицією
11:23
прапор України
У Грузії громадянин РФ намагався зірвати прапор України з вікна будинку
11:21
погода літо
На заході, сході та півночі України пройдуть дощі, на півдні - сухо і сонячно: прогноз на 27 червня від Наталки Діденко
11:16
Головний секретар кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу
Токіо обурений рішенням РФ перейменувати 3 вересня на "день перемоги над мілітаристською Японією"
10:58
крилата ракта "Калібр"
Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
10:57
Кирило Болюх та Олексій Середа, Європейські ігри-2023
Європейські ігри-2023: Україна втрималася у топ-3 медального заліку за підсумками першого тижня змагань
10:55
Огляд
міжнародний огляд
Тиск на приниженого Путіна посилюється, Захід має врятувати Україну, що чекає на Пригожина. Акценти світових ЗМІ 26 червня
10:54
Євген Пригожин
Попри обіцянки Кремля: проти Пригожина не закрили справу про заколот, - росЗМІ
10:50
донор крові
"Особливо важливо під час війни": у МОЗ оприлюднили інструкцію щодо підготовки до донорства крові
10:41
СБУ затримала другого інформатора РФ, який шпигував за обороною Південноукраїнської АЕС
10:40
Ексклюзив
путін пригожин
Резонансний ефект від недомаршу Пригожина є більш важливим, ніж спроба захопити Москву, - Згурець
10:25
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
РФ зранку обстріляла Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
10:23
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Ігнат: Росія, ймовірно, отримує зброю від Ірану не лише повітрям, а й морем
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 червня: які ціни в українських обмінниках
10:10
Нафта
На тлі подій у РФ ціна на нафту Brent піднялася вище $74 за барель
10:08
підводний човен Титан
США розпочали розслідування причини вибуху батискафа "Титан" під час занурення в Атлантиці
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Росіяни не можуть визнати інших рівними собі
09:50
російська техніка
РФ повертає війська в Україну, які забирала з фронту під Москву під час заколоту вагнерівців, - Маляр
09:49
обстріл, ППО
ППО знищила два "калібри" і сім "шахедів" під час нічної атаки ворожих військ
09:37
Греція
На парламентських виборах у Греції лідирують консерватори
09:11
На півночі збудували понад 50 психологічно-тактичних смуг перешкод, - Наєв
09:06
Українські військові отримали поштовх у наступі на Бахмутському напрямку, - розвідка Британії
09:02
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Готуємось до реалізації евакуаційних заходів на випадок підриву ЗАЕС, - голова Запорізької райдержадміністрації
08:47
Австралія
Бронемашини, вантажівки і причепи: Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на $73,5 млн
08:43
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
За минулий тиждень у ворога загиблих майже у 8 разів більше, ніж у нас, - Маляр
08:25
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни атакували Одещину ракетами й дронами: є влучання, пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках на узбережжі
08:13
Еммануель Макрон
Макрон: Заколот у Росії підкреслив розбіжності у владних колах та крихкість армії
08:09
Китай та росія
Китай вважає заколот Пригожина "внутрішньою справою" Росії й підтримує її в збереженні національної стабільності
08:04
Інфографіка
втрати окупантів
ЗСУ за добу знищили 950 російських військових, танк і 10 дронів
08:01
OPINION
Сергій Фурса
Російську систему тримав страх перед Путіним. Тепер його немає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV