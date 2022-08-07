"Є ефективною у лікуванні телят". Для росіян Coca-Cola буде замінена білоруською "Бела-Колою"
У Росії почнуть продавати "аналог" західному напою - білоруську "Бела-Колу"
Про це повідомили в етері білоруського державного телеканалу СТВ.
"Представники великого бізнесу союзних держав (Росії і Білорусі - ред.) підписали меморандум щодо розширення ділових контактів у галузі інновацій. Замість американської Coca-Сola тепер у Росії продаватимуть нашу білоруську "Бела-колу", - розповіли на телеканалі.
Як зазначається, у квітні на білоруський аналог замість західного перевели телят господарства ВАТ "Яловичі-Агро". Раніше їм давали по 100 г Coca-Cola для боротьби з диспепсією, а після виходу Coca-Cola з російського ринку - "Бела-Колу".
За словами директора колгоспу Віталія Закордонського, білоруський напій "є ефективнішим в лікуванні телят, ніж закордонна Coca-Cola".
"За складом та технологіями, що одна, що друга плюс-мінус однакові, єдина відмінність - у білоруській колі є кофеїн. Телята п'ють і бадьоріють", - прокоментував він.
- Нагадаємо, 16 червня 2022 року американська компанія Coca-Cola повідомила, що більше не вироблятиме і не продаватиме свої напої в Росії.
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