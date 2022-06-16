Coca-Cola більше не вироблятиме і не продаватиме напої в Росії
Компанія Coca-Cola повідомила, що більше не вироблятиме і не продаватиме напої в Росії
Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.
У ній йдеться, що Coca-Cola та її чинні клієнти в Росії "вичерпують запаси". Коли запаси закінчаться, компанія "більше не вироблятиме і не продаватиме напої Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії".
- 8 березня Coca-Cola призупинила свою діяльність у Росії.
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