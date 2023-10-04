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"Є одне "але": полковник Грант про прогалини у забезпеченні України озброєнням

4 жовтня, 2023 середа
13:37
Війна з Росією Глен Грант

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант зазначив, що багато грошей інвестують у закупівлю безпілотників, але не у міномети, кулемети, артилерійські снаряди, і це є прогалиною

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо Чорноморського флоту РФ, то зроблені вагомі зусилля, щоб відігнати його від виконання основних дій. Ви бачите, як він ховається, зокрема в Азовське море. Тобто представникам Військово-морських сил ЗСУ треба аплодувати, адже вони виконали виняткову роботу. Коли ми говоримо про наземні операції, то ситуація змінилася кардинально. Було раніше жорстко, ми розуміли, якою була ситуація навколо столиці, тоді йшли люди на люди. А зараз все складається значно складніше, комплексніше", - зауважив полковник британської армії у відставці.

Глен Грант додав, що українці здобули та отримали поставки західного озброєння і мають можливості вести кращі маневри на полі бою.

"Але, є "але". І це "але" доволі жирне. Бо є дуже багато грошей, які інвестують у закупівлю безпілотників, але не у міномети, кулемети, артилерійські снаряди. Тобто це те, що є прогалиною. Адже через артилерійські та ракетні удари можна дуже багато отримати жертв. Також ми знаємо, якою є ситуація з засобами ППО. Відомо, що Київ оснащений сучасним системами ППО, але Україна потребує більше. Адже тактичні винищувачі, воєнні гелікоптери можуть залітати й знищувати ті самі воєнні цілі. Тому є ще багато чого, що потрібно зробити для покращення рішень, зокрема щодо піхоти та рядових солдатів", - підкреслив Грант.

Військовий експерт переконаний у важливості екіпірувати солдатів, надати їм прилади нічного бачення, більші та кращі міномети. Бо кожна бригада та кожний батальйон мають мати свої міномети, щоб вести прямий вогонь. Відповідно, у цьому напрямку треба ще працювати.

  • 2 жовтня, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії, у який увійшли: спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди.
  • 3 жовтня Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду на €50 млрд.
  • У Білому домі оголосили, що США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.
  • Держдеп звернувся із закликом до Конгресу вжити вкрай важливих заходів для продовження підтримки України, підкресливши, що за цим спостерігають і союзники, і противники США.
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Чорноморський флот Росії
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