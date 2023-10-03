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Європарламент погодив фінансування Українського фонду на €50 млрд

3 жовтня, 2023 вiвторок
16:07
Економіка Європарламент

Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду на €50 млрд

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Поправки про середньостроковий перегляд багаторічної фінансової програми на 2021-2027 роки були схвалені 393 голосами проти 136. Ще 92 євродепутати утрималися.

Як йдеться у документі, перегляд бюджету має бути сфокусований на численних наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

Зазначається, що після пропозиції ЄК щодо середньострокового перегляду довгострокового бюджету ЄС, депутати Європарламенту схвалили додаткові 10 мільярдів євро на 2024-2027 роки, на додаток до 65,8 мільярда євро, запропонованих Комісією. Ці кошти мають бути спрямовані для стимулювання таких сфер, як міграція, зовнішні виклики, стратегічна автономія ЄС і посилення можливостей союзу реагувати на кризи.

"Нашою метою була амбітна, але реалістична пропозиція щодо перегляду багаторічного бюджету, і нам вдалося зберегти її цілеспрямованою, але комплексною. Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нового фонду вартістю 50 млрд євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС", — сказав співдоповідач Ян Ольбріхт (ЄНП, Польща).

План ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів

25 липня У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України - "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2023 року.

ASAP є відповіддю на запит України до ЄС щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і угоду Ради від 20 березня 2023 року щодо пропозиції трьох напрямків постачання боєприпасів. Країнам-членам запропоновано терміново передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів (Трек 1). Країни ЄС домовилися про спільну закупівлю мільйона боєприпасів (Трек 2). Напрям 3 спрямований на збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Цього має бути досягнуто за допомогою ASAP, який безпосередньо відповідає на заклик Ради терміново доставити Україні боєприпаси, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси.

13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів. 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України.

7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

12 вересня Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння

ЄС
Європарламент
допомога Україні
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