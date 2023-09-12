Європарламент підтримав новий механізм оборонних закупівель та модернізації озброєння

Про це повідомляє пресслужбу Європарламенту, інформує "Європейська правда".

Законопроєкт був прийнятий 530 голосами проти 66, 32 утрималися. Тепер він потребує формального схвалення Ради ЄС, щоб стати законом.

"Сьогоднішнє голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент Євросоюзу для спільних закупівель країнами-членами. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України", – заявив після голосування співдоповідач комітету у закордонних справах Міхаель Галер.

Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже погоджений з Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.

Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструмента. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю – для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.

Аби скористатися цими коштами, компанії з контрактами на спільну закупівлю мають базуватися у ЄС або асоційованих країнах (у тому числі країнах Європейської асоціації вільної торгівлі, тобто включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію).

Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.

EDIRPA стане доповненням до Європейського фонду миру, з якого зараз фінансують у тому числі військову допомогу країн-членів для України.

Плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів (ASAP)

25 липня У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України - "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP). ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

ASAP є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2023 року.

ASAP є відповіддю на запит України до ЄС щодо постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм і угоду Ради від 20 березня 2023 року щодо пропозиції трьох напрямків постачання боєприпасів. Країнам-членам запропоновано терміново передати Україні боєприпаси зі своїх власних запасів (Трек 1). Країни ЄС домовилися про спільну закупівлю мільйона боєприпасів (Трек 2). Напрям 3 спрямований на збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Цього має бути досягнуто за допомогою ASAP, який безпосередньо відповідає на заклик Ради терміново доставити Україні боєприпаси, а також допомогти державам-членам поповнити їхні запаси.

13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів. 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України.

7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.