Є плюси та мінуси: Кличко відреагував на рішення Усика залишити Україну

Про це Кличко заявив у інтерв'ю The Telegraph, повідомляє Daily Mail.

За словами колишнього лідера надважкого дивізіону, рішення Олександра Усика залишити Україну заради реваншу з британцем Ентоні Джошуа він вважає швидше позитивним.

"Тут є плюси та мінуси, і для Олександра це було непросте рішення. Однак той факт, що буде піднятий наш прапор і виконаний гімн нашої країни, можна розцінювати швидше з позитивного, ніж з негативного боку", — сказав Кличко.

Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

В Усика було юридичне право покинути Україну: в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.

Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.

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