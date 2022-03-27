Є плюси та мінуси: Кличко відреагував на рішення Усика залишити Україну
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко назвав непростим рішення боксера Олександра Усика залишити під час війни Україну
Про це Кличко заявив у інтерв'ю The Telegraph, повідомляє Daily Mail.
За словами колишнього лідера надважкого дивізіону, рішення Олександра Усика залишити Україну заради реваншу з британцем Ентоні Джошуа він вважає швидше позитивним.
"Тут є плюси та мінуси, і для Олександра це було непросте рішення. Однак той факт, що буде піднятий наш прапор і виконаний гімн нашої країни, можна розцінювати швидше з позитивного, ніж з негативного боку", — сказав Кличко.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було юридичне право покинути Україну: в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.
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Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.
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