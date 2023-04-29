Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

О 21:15 був приліт керованої авіабомби, скинутої по Семенівці. Унаслідок цього пошкоджено шість будинків і поранено трьох цивільних.

З 22:20 до 22:25 нарахували сім приходів зі ствольної артилерії в районі Сорокіного.

З 00:40 до 00:50 росіяни тричі стріляли зі ствольної артилерії поблизу Українського.

З 01:25 до 01:30 зафіксували шість приходів зі ствольної артилерії біля Середини-Буди.

Близько 01:00 росіяни запустили ракети з вертольота в районі Галаганівки.

З 03:10 до 03:30 пролунало чотири постріли зі ствольної артилерії неподалік Заріччя.

З 04:07 до 04:08 біля населеного пункту було п'ять приходів із реактивних систем залпового вогню.

З 04:26 до 04:50 росіяни ще п'ять разів вистрілили зі ствольної артилерії поблизу Заріччя.

З 05:25 до 05:30 нарахували п'ять приходів із міномета 120 мм у районі Хрінівки.

З 05:00 до 05.30 зафіксували три прильоти зі ствольної артилерії біля Тимоновичів.

З 06:25 до 06:30 РФ вісім разів ударила із гвинтокрила в район Леонівки.

Інформація про втрати серед місцевих і цивільної інфраструктури не надходила.