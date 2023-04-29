Є поранені: РФ увечері била по Сумщині та Чернігівщині
Росіяни в ніч на 29 квітня 11 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину, поранили трьох людей і пошкодили шість будинків
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
О 21:15 був приліт керованої авіабомби, скинутої по Семенівці. Унаслідок цього пошкоджено шість будинків і поранено трьох цивільних.
З 22:20 до 22:25 нарахували сім приходів зі ствольної артилерії в районі Сорокіного.
З 00:40 до 00:50 росіяни тричі стріляли зі ствольної артилерії поблизу Українського.
З 01:25 до 01:30 зафіксували шість приходів зі ствольної артилерії біля Середини-Буди.
Близько 01:00 росіяни запустили ракети з вертольота в районі Галаганівки.
З 03:10 до 03:30 пролунало чотири постріли зі ствольної артилерії неподалік Заріччя.
З 04:07 до 04:08 біля населеного пункту було п'ять приходів із реактивних систем залпового вогню.
З 04:26 до 04:50 росіяни ще п'ять разів вистрілили зі ствольної артилерії поблизу Заріччя.
З 05:25 до 05:30 нарахували п'ять приходів із міномета 120 мм у районі Хрінівки.
З 05:00 до 05.30 зафіксували три прильоти зі ствольної артилерії біля Тимоновичів.
З 06:25 до 06:30 РФ вісім разів ударила із гвинтокрила в район Леонівки.
Інформація про втрати серед місцевих і цивільної інфраструктури не надходила.
- 28 квітня росіяни завдали авіаудару по Семенівці на Чернігівщині, унаслідок чого постраждало підприємство.
- Удень 28 квітня вони шість разів гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, випустивши 40 снарядів
28 квітня російські терористи 58 разів ударили по Сумщині.
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