Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін не відмовився зруйнувати Україну. Він не хоче вірити в поразку власної армії. Тому прогнози західних аналітиків про те, що Путін далі вірить в перемогу над Україною, є цілком правдивими. Нічого не змінилось. Росія буде продовжувати атакувати Україну", - пояснив Данілов.

Експерт наголосив, що моральний стан окупаційних військ на території Херсонщини та Запоріжжя дуже низький.

"Нещодавно я спілкувався зі своїми знайомими, які знаходяться на окупованій території лівого берега Дніпра. Вони зазначають, що моральний стан російських окупаційних військ на цій території дуже низький. Вони не хочуть воювати та бояться нашої армії. Вони прямим текстом запитують місцевих, коли Збройні Сили України прийдуть вже на цю територію. Вони хочуть тікати додому", - додав Данілов.

17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

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