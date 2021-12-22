Є свої принципи, - ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України пояснив, чому переїхав у російський клуб під час війни

Про це Олексій Гай розповів YouTube-канал "Пряма червона".



За словами Гая, у нього є свої принципи і за переїзд у Росію він відповідає сам.



"Ви знаєте, у людини є фундаментальне право, право вибору. Ніхто не може його змусити. Є свої принципи, погляди та ставлення до тієї чи іншої події. Ніхто нікого не звинувачує та не змушує. Але я зробив цей вибір, я за нього відповідаю. Якби були інші конкретні пропозиції, то, можливо, цього й не було б. Це не означає, що я пішов у "Кубань" через якісь свої переконання. Ні, це просто був один із варіантів, де можна продовжити кар'єру", – сказав Олексій Гай.

У грудні 2014 року Гай був єдиним серед гравців, хто не захотів одягти футболку на підтримку української армії. Тоді перед матчем "Чорноморець" - "Карпати" обидві команди вийшли у футболках з написом "Слава українській армії".

39-річний Гай раніше грав у "Шахтарі", "Маріуполі", російській "Кубані" та азербайджанській "Габалі". Зі "Шахтарем" півзахисник вигравав Кубок УЄФА та шість разів ставав чемпіоном України. Останнім клубом Гая був донецький "Олімпік", де він завершив кар'єру у 2019 році.



Влітку 2016 року перейшов у російську "Кубань" і грав там до середини 2018 року. Провів за російський клуб 64 матчі, забив 12 голів.

За збірну України Олексій Гай зіграв 29 матчів та забив 1 гол.