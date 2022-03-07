Є вказівка з Москви не давати гуманітарних коридорів, щоб потім вимученим людям пропонувати евакуацію в Росію, – радник міністра МВС
Вадим Денисенко зауважив, що поки що росіянам не вдається їхній план – люди не погоджуються на виїзд до Росії чи Білорусі
"Тактика Росії вимучити мирних людей так, щоб вони погодились на будь-що, аби випити ковток води", – сказав Денисенко в етері телеканалу Espreso.TV.
Заступник міністра МВС додав: "З Ірпеня сьогодні вдалось евакуювати близько 2 тис. людей. На Київщині окупованими залишаться Буча, Гостомель, Макарів та сусідні села. Під окупацією залишається близько 4400 людей. Судячи з усього, є пряма вказівка з Москви не давати гуманітарних коридорів, щоб люди потрапили в пастку. Там є багато дітей та хворих людей. Росія це робить для того, аби потім вимученим людям пропонувати евакуацію в Росію. Вчора та сьогодні бойовики вже пропонували мирним жителям евакуацію в Білорусь та Росію. Поки що для росіян цей план провальний".
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