Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угрупування (у Чорному морі, - ред.) продовжує триматися майже у тому складі, хоча деяка ротація нами спостерігається, це певним чином пов'язано зі штормом. Море штормить, море продовжує підтримувати нашу позицію, як то кажуть", - наголосила Гуменюк.

Нині на бойовому чергуванні перебуває 6 ракетоносіїв, зокрема два підводних. Керівниця пресцентру каже, що загальний залп може сягати 40 ракет "Калібр".

"Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку, як поодиноких ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару тому, що певна активність авіації також спостерігається. Попри те, що вони заявляли, те що це будуть навчання, але навчально-тренувальний політ може перетворитися на напад", - роз'яснили в ОК "Південь".

Гуменюк закликає українців бути дуже уважними до повідомлень про повітряну тривогу.

Водночас корабельне угрупування не підходить близько до берегів України.

"У них є ракето-безпечна зона, так звана, для себе. Вони (російські війська, - ред.) усвідомлюють, що є зони ураження нашою зброєю і туди ані руш. Тому тримають за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська так, щоб у відповідних погодних умовах зайти у пункти базування, але не наближають на відстань з якої можуть бути уражені нашою технікою", - сказала Гуменюк.

З "безпечної зони" для себе російські кораблі можуть випускати ракети "Калібр" по Україні.

"Ми спостерігали їхню знервованість, коли певним чином відпрацьовувало ППО в Севастополі й повиводили усі одиниці, попри шторм, у Чорне море, намагалися розосередити, оскільки знають, що наші бойові комарі уміють атакувати бухти та вони не відчувають там себе у безпеці", - додала керівниця пресцентру.

ОК "Південь" слідкує за ракетоносіями в морі та дронами, які пускають звідти.

19 січня РФ завдала по Україні 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, ЗСУ вразили ворожі ЗРК, склади і місця скупчення окупантів.