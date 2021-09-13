EA Sports презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів FIFA 22

Про це повідомляє офіційний Twitter Electronic Arts.



У п'ятірці кращих футболістів FIFA 22 опинилися Ліонель Мессі (93), Роберт Левандовські (92), Кріштіану Роналду (91), Кевін де Брюйне (91) і Кіліан Мбаппе (91).



Кріштіану Роналду вперше за багато років покину топ-2 рейтингу.



Нова версія футбольного симулятора FIFA виходить щороку, традиційно на початку осені. Вихід FIFA 22 очікується 24 вересня. У ній вперше в історії буде офіційно представлена збірна України.



Топ-22 кращих гравців FIFA 22:

Ліонель Мессі (рейтинг 93); Роберт Левандовські ( у FIFA 21 було 91 → стало 93); Кріштіану Роналду (92 → 91); Кевін де Брюйне (91); Кіліан Мбаппе (90 → 91); Неймар (91); Ян Облак (91); Гаррі Кейн (88 → 90); Н'Голо Канте (88 → 90); Мануель Нойєр (89 → 90); Марк-Андре Тер Штеген (90); Мохаммед Салах (90 → 89); Джанлуїджі Доннарумма (85 → 89); Карім Бензема (89); Вірджіл ван Дейк (90 → 89); Йозуа Кімміх (88 → 89); Сон Хін Мін (87 → 89); Аліссон (90 → 89); Тібо Куртуа (89); Каземіро (89); Едерсон (88 → 89); Садіо Мане (90 → 89).