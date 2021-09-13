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EA Sports презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів FIFA 22

13 вересня, 2021 понедiлок
19:35
Спорт Кріштіану Роналду

EA Sports​​​​​​​ презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів нової версії відеогри FIFA

Про це повідомляє офіційний Twitter Electronic Arts.

У п'ятірці кращих футболістів FIFA 22 опинилися Ліонель Мессі (93), Роберт Левандовські (92), Кріштіану Роналду (91), Кевін де Брюйне (91) і Кіліан Мбаппе (91).

Кріштіану Роналду вперше за багато років покину топ-2 рейтингу.

Нова версія футбольного симулятора FIFA виходить щороку, традиційно на початку осені. Вихід FIFA 22 очікується 24 вересня. У ній вперше в історії буде офіційно представлена збірна України.

Топ-22 кращих гравців FIFA 22:

  1. Ліонель Мессі (рейтинг 93);
  2. Роберт Левандовські ( у FIFA 21 було 91 → стало 93);
  3. Кріштіану Роналду (92 → 91);
  4. Кевін де Брюйне (91);
  5. Кіліан Мбаппе (90 → 91);
  6. Неймар (91);
  7. Ян Облак (91);
  8. Гаррі Кейн (88 → 90);
  9. Н'Голо Канте (88 → 90);
  10. Мануель Нойєр (89 → 90);
  11. Марк-Андре Тер Штеген (90);
  12. Мохаммед Салах (90 → 89);
  13. Джанлуїджі Доннарумма (85 → 89);
  14. Карім Бензема (89);
  15. Вірджіл ван Дейк (90 → 89);
  16. Йозуа Кімміх (88 → 89);
  17. Сон Хін Мін (87 → 89);
  18. Аліссон (90 → 89);
  19. Тібо Куртуа (89);
  20. Каземіро (89);
  21. Едерсон (88 → 89);
  22. Садіо Мане (90 → 89).

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