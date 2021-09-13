EA Sports презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів FIFA 22
EA Sports презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів нової версії відеогри FIFA
Про це повідомляє офіційний Twitter Electronic Arts.
У п'ятірці кращих футболістів FIFA 22 опинилися Ліонель Мессі (93), Роберт Левандовські (92), Кріштіану Роналду (91), Кевін де Брюйне (91) і Кіліан Мбаппе (91).
Кріштіану Роналду вперше за багато років покину топ-2 рейтингу.
Нова версія футбольного симулятора FIFA виходить щороку, традиційно на початку осені. Вихід FIFA 22 очікується 24 вересня. У ній вперше в історії буде офіційно представлена збірна України.
Топ-22 кращих гравців FIFA 22:
- Ліонель Мессі (рейтинг 93);
- Роберт Левандовські ( у FIFA 21 було 91 → стало 93);
- Кріштіану Роналду (92 → 91);
- Кевін де Брюйне (91);
- Кіліан Мбаппе (90 → 91);
- Неймар (91);
- Ян Облак (91);
- Гаррі Кейн (88 → 90);
- Н'Голо Канте (88 → 90);
- Мануель Нойєр (89 → 90);
- Марк-Андре Тер Штеген (90);
- Мохаммед Салах (90 → 89);
- Джанлуїджі Доннарумма (85 → 89);
- Карім Бензема (89);
- Вірджіл ван Дейк (90 → 89);
- Йозуа Кімміх (88 → 89);
- Сон Хін Мін (87 → 89);
- Аліссон (90 → 89);
- Тібо Куртуа (89);
- Каземіро (89);
- Едерсон (88 → 89);
- Садіо Мане (90 → 89).
- У травні стало відомо, що у футбольному симуляторі FIFA буде представлена збірна України.
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