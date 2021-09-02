ЄБРР надасть "Київтеплоенерго" 140 млн євро кредиту на реконструкцію ТЕЦ і котелень до опалювального сезону

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.



Згідно з повідомленням, ЄБРР надасть "Київтеплоенерго" кредит у розмірі 140 млн євро на фінансування теплоелектростанцій та окремих котелень, а також встановлення нової системи диспетчеризації та моніторингу.



Зазначається, що кредит угода буде співфінансована за рахунок спільного внеску Києва та "Київтеплоенерго" на щонайменше 26 млн євро для фінансування заміни мережі теплопостачання. Зазначається, що нове обладнання буде повністю відповідати законодавству Європейського Союзу щодо промислових викидів.



У пресслужбі пояснили, що модернізація підвищить ефективність використання енергії та ресурсів, покращить якість та надійність опалення та гарячого водопостачання для побутових споживачів. Кредит допоможе зекономити понад 193 тис. тонн СО2 в еквіваленті та 25 000 куб.м води щорічно.



У пресслужбі додали, що цей проєкт стане частиною плану столичної влади "Зелене місто", до якої зараз розробляється інвестиційна програма. Так, розробку плану та техніко-економічне обґрунтуванн модернізації системи централізованого теплопостачання підтримує уряд Швеції грантом у розмірі 700 тис. євро.



Крім того, за інформацією ЄБРР, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало три аудити "Київтеплоенерго" відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також розробку проєктної документації для проєкту.

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