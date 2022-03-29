Ед Ширан, Том Оделл та інші світові зірки доєднаються до благодійного концерту на підтримку України 29 березня
29 березня у Бірмінгемі відбудеться двогодинний концерт, щоб зібрати гроші для допомоги Україні
Про це повідомляє itv.
До концерту доєднаються такі зірки: Ед Ширан, Каміла Кабелло, Емілі Санде, Том Оделл, Snow Patrol, Manic Street Preachers та Грегорі Портер.
Гроші, які пожертвують глядачі, підуть на гуманітарні цілі Комітету з надзвичайних ситуацій України.
Раніше співаки висловлювали підтримку Україні. Ед Ширан сказав, що "так пишається тим, що гратиме на цьому концерті", а Каміла Кабелло сказала, що її "серце розривається за народ України".
Концерт розпочнеться о 22:00 за київським часом, його можна переглянути тут.
- Нагадаємо, раніше "Антитіла" опублікували звернення до Еда Ширана з пропозицією зробити телеміст під час благодійного концерту. Співак відповів на звернення: "Чекаю, щоб послухати вашу музику".
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