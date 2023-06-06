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"Єдина реакція - прискорити постачання зброї Україні": депутат Європарламенту Лагодинський про підрив росіянами Каховської ГЕС

6 червня, 2023 вiвторок
17:00
Війна з Росією Каховська ГЕС

Депутат Європарламенту від партії Зелених (Берлін) Сергій Лагодинський переконаний, що партнери та союзники мають пришвидшити постачання Україні зброї, що стане реакцією на підрив росіянами Каховської ГЕС

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що реакція на дії російських окупантів в європейських урядах повинна бути. Це стосується й уряду Німеччини.Ми завжди були на боці України та союзників. В тому числі й у фінансовому питанні. Проте, мені здається, що одними фінансами не обійтись в такого масштабу катастрофі. Тому єдиним правильним рішенням та реакцією на підрив росіянами Каховської ГЕС має стати зброя. Ми та наші партнери маємо пришвидшити постачання зброї Україні, щоб українці змогли звільнити свої території від окупантів”, - пояснив Лагодинський.

Росія
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
Каховська ГЕС
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