Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що реакція на дії російських окупантів в європейських урядах повинна бути. Це стосується й уряду Німеччини.Ми завжди були на боці України та союзників. В тому числі й у фінансовому питанні. Проте, мені здається, що одними фінансами не обійтись в такого масштабу катастрофі. Тому єдиним правильним рішенням та реакцією на підрив росіянами Каховської ГЕС має стати зброя. Ми та наші партнери маємо пришвидшити постачання зброї Україні, щоб українці змогли звільнити свої території від окупантів”, - пояснив Лагодинський.