Єдине, чого не хотів бачити: Промоутер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика

Про це Хірн заявив у інтерв'ю True Geordie в YouTube.

За його словами, він непокоївся, що Джошуа спробує перебоксувати Усика, що в підсумку й сталося та призвело до поразки британця, який не використав своїх найкращих якостей.

"Розчарування – гарне слово, щоб описати бій Ентоні з Усиком. Єдина річ, яку я не хотів бачити – це спроба Джошуа перебоксувати Олександра. І це було те, що він намагався зробити. Чи було це через впертість, невпевненість чи частину його плану? Я думаю, що всього потроху", - сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

