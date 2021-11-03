Єдине, чого не хотів бачити: Промоутер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британець програв Олександру Усика, оскільки спробував перебоксувати українця
Про це Хірн заявив у інтерв'ю True Geordie в YouTube.
За його словами, він непокоївся, що Джошуа спробує перебоксувати Усика, що в підсумку й сталося та призвело до поразки британця, який не використав своїх найкращих якостей.
"Розчарування – гарне слово, щоб описати бій Ентоні з Усиком. Єдина річ, яку я не хотів бачити – це спроба Джошуа перебоксувати Олександра. І це було те, що він намагався зробити. Чи було це через впертість, невпевненість чи частину його плану? Я думаю, що всього потроху", - сказав Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
- Нагадаємо, 2 листопада тренер британського важковаговика Тайсона Ф'юрі Шугархілл Стюард запропонував Ентоні Джошуа допомогу в підготовці до реваншу з Олександром Усиком.
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