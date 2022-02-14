"Єдине вікно", гаряча лінія та рекрутинговий центр: Кличко про організацію підготовки тероборони в Києві

Про це він написав у Телеґрамі.



За словами Віталія Кличка, міська влада Києва надала резервістам полігон для тренувань. Також майже щомісяця 2021 року 112-а бригада тероборони за допомогою КМДА проводила та продовжує практичні заняття з бойовою стрільбою. Щовихідних резевісти займаються добровільно.



Для комплектування підрозділів бригади тероборони створено гарячу лінію КМДА: 063 651 44 46.



Крім того, влада Києва запропонувала Міноборони та відпрацьовує механізм зі спрощення процедури підписання контракту, оскільки зараз вона складна й розтягнута в часі.



"Ми ж створюємо "єдине вікно"", - пояснив Віталій Кличко.



Він додав, що в Києві відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони на Хрещатику. Заплановано відкрити такий самий і на лівому березі столиці.



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