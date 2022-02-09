Єдиний шлях для РФ - деескалація та дипломатія, - голова МЗС Британії перед візитом до Москви

Про це повідомляє сайт британського уряду.



"Ліз Трасс зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і дасть зрозуміти, що єдиний шлях вперед - це припинити агресію і вступити в змістовні переговори", - йдеться у заяві.



Під час переговорів міністерка дасть зрозуміти, що нинішня стратегія Кремля завдає шкоди позиції та інтересам Росії.



"Велика Британія налаштована відстоювати свободу та демократію в Україні. Я відвідую Москву, щоб закликати Росію шукати дипломатичного рішення і чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії в суверенну державу принесе серйозні наслідки для всіх причетних", - наголосила голова МЗС.



Також Трасс підтвердить право Києва на самовизначення та закличе Москву дотримуватися міжнародних угод, які вона вже підписала. Зокрема, йдеться про Гельсінський Заключний акт ОБСЄ, Мінський протокол і Будапештський меморандум, які гарантують дотримання незалежності та суверенітету України.



"Росія не повинна сумніватися в силі нашої відповіді. Ми багато разів говорили, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, у тому числі через узгоджений пакет санкцій", - підкреслила Трасс.



Зазначається, що це перший візит міністра закордонних справ Великої Британії до Росії за понад чотири роки.



Нагадаємо, 7 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну.