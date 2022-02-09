Єдиний шлях для РФ - деескалація та дипломатія, - голова МЗС Британії перед візитом до Москви
Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс вилетіла в Москву для переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, під час яких планує закликати Кремль до деескалації та припинення агресії щодо України
Про це повідомляє сайт британського уряду.
"Ліз Трасс зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і дасть зрозуміти, що єдиний шлях вперед - це припинити агресію і вступити в змістовні переговори", - йдеться у заяві.
Під час переговорів міністерка дасть зрозуміти, що нинішня стратегія Кремля завдає шкоди позиції та інтересам Росії.
"Велика Британія налаштована відстоювати свободу та демократію в Україні. Я відвідую Москву, щоб закликати Росію шукати дипломатичного рішення і чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії в суверенну державу принесе серйозні наслідки для всіх причетних", - наголосила голова МЗС.
Також Трасс підтвердить право Києва на самовизначення та закличе Москву дотримуватися міжнародних угод, які вона вже підписала. Зокрема, йдеться про Гельсінський Заключний акт ОБСЄ, Мінський протокол і Будапештський меморандум, які гарантують дотримання незалежності та суверенітету України.
"Росія не повинна сумніватися в силі нашої відповіді. Ми багато разів говорили, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, у тому числі через узгоджений пакет санкцій", - підкреслила Трасс.
Зазначається, що це перший візит міністра закордонних справ Великої Британії до Росії за понад чотири роки.
- Нагадаємо, 7 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну.
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