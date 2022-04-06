Єдиний спосіб вберегтись від зґвалтування – не потрапляти окупантам на очі, – психологиня дала поради, як запобігти насильству

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



Психологиня також зауважила: "Якщо ви розумієте, що перебуваєте ситуації, коли вам безпосередньо загрожує насилля, ви повинні оцінити свої сили. Як правило, окупанти обступають жертву групою, вони озброєні. Якщо жертва починає пручатись, вони прострілюють кінцівки, або б’ють. Ви маєте пам’ятати, що життя – це найвища цінність, тому якщо у вас є змога зберегти його, то зробіть це".



Також психологиня наголосила, що під час таких важких ситуацій, як зґвалтування, психіка вмикає захисні механізм, такі як дисоціація – це відчуття нереальності, коли здається, що тіло окремо, а емоції окремо: "Це дуже допомагає під час акту насильства. Ви можете підсилити відчуття дисоціації за допомогою думки, що ваша душа залишається не зґвалтованою, згодом ваша душа відновить і зцілить тіло. Зараз ваше основне завдання зберегти ваше тіло. Ще раз нагадую: основна мета зберегти ваше життя".



Також експертка додала, що зґвалтування у мирний час та під час війни мають різну мету. У першому випадку – це задоволення збоченого статевого потягу, а у воєнний час – це прагнення домінувати, показати силу, знецінити, знищити морально та фізично людину.



"Тому окупанти чинять це в найбільш збочений спосіб, переважно ми чуємо, що це групове зґвалтування у присутності рідних, маленьких дітей. Тож ви мусите заховатись і не потрапляти окупантам на очі, аби вберегтись", – сказала Галянт.

Наголосимо, що у разі потреби, ви можете звернутись за психологічною допомогою за номером: +380 97 572 96 73

Номер національної гарячої лінії 116 123 (з мобільного)

Офіс Генерального прокурора +380 96 755 02 40

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