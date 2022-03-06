"Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити Путіна", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зупинити жахіття війни - це зупинити президента Росії Володимира Путіна, - інформує Еспресо.TV.



"Ми повинні бути готові не лише звільнити українські території від російської окупації, а й повністю знівелювати російську загрозу у вигляді путінської диктатури. Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити Путіна. Свобода - це наша найвища цінність, і ми все зробимо для того, щоб перемогти", - наголосив Кулеба.



"Російська агресія повинна стати стимулом для об'єднання всіх 141 держави-члена ООН, які засудили вторгнення росії в Україну в Генеральній асамблеї, проголосувавши за відповідну резолюцію. Вони повинні об'єднатися і відродити гарантії, закладені у Статут ООН", - акцентував дипломат, зауваживши, що демократія завжди перемагає диктатуру.



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