Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли вчора я читав коментарі на Reuters з приводу того, що ЄС може не погодити шостий санкційний пакет проти РФ, то для мене це було шокуючою новиною. Сьогодні вже чиновники з ЄС заявили, що шостий пакет санкцій, в який входить ембарго на російську нафту буде прийнятий. Однак самого тексту санкційного пакету немає. Оскільки нафтове ембарго є технічним моментом і текст буде опублікований в середу", - розповів Клочок.

Клочок зауважив, що за інформацією різних джерел після прийняття шостого пакету санкцій, Росія втрачатиме $22 млрд на рік від нафтового ембарго.

"Спираючись на те, що пише і Bloomberg і те, що заявляють чиновники, то дійсно $22 млрд втрат понесе Росія від нафтового ембарго. Також потрібно розуміти, як працюватиме нафтове ембарго. До кінця року російську нафту отримуватимуть Угорщина, Словаччина та Чехія. Три країни ЄС виключили з цього списку. Інші країни теж в такому об'ємі отримуватимуть російську нафту. Тобто, ефект від повноцінного ембарго на російську нафту ми побачимо з 1 січня 2023 року", - пояснив Клочок.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік

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