Ефект від ембарго на російську нафту ми побачимо лише у 2023 році, - економічний експерт Клочок
Економічний та політичний експерт Валерій Клочок вважає, що ефект від повноцінного ембарго на російську нафту ми зможемо спостерігати на початку 2023 року
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли вчора я читав коментарі на Reuters з приводу того, що ЄС може не погодити шостий санкційний пакет проти РФ, то для мене це було шокуючою новиною. Сьогодні вже чиновники з ЄС заявили, що шостий пакет санкцій, в який входить ембарго на російську нафту буде прийнятий. Однак самого тексту санкційного пакету немає. Оскільки нафтове ембарго є технічним моментом і текст буде опублікований в середу", - розповів Клочок.
Клочок зауважив, що за інформацією різних джерел після прийняття шостого пакету санкцій, Росія втрачатиме $22 млрд на рік від нафтового ембарго.
"Спираючись на те, що пише і Bloomberg і те, що заявляють чиновники, то дійсно $22 млрд втрат понесе Росія від нафтового ембарго. Також потрібно розуміти, як працюватиме нафтове ембарго. До кінця року російську нафту отримуватимуть Угорщина, Словаччина та Чехія. Три країни ЄС виключили з цього списку. Інші країни теж в такому об'ємі отримуватимуть російську нафту. Тобто, ефект від повноцінного ембарго на російську нафту ми побачимо з 1 січня 2023 року", - пояснив Клочок.
- 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.
- Через запровадження ЄС часткового ембарго на російську нафту, РФ втрачатиме близько $22 млрд на рік
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе