Про це йдеться у спецматеріалі Еспресо.

Разом з цим, статистика скарг до Ради бізнес-омбудсмена вказує на те, що БЕБ є одним із тих правоохоронних органів, котрі - навпаки - заважають підприємцям працювати, безпідставно порушуючи кримінальні справи та накладаючи арешти на майно.

Тиск на підприємців в умовах війни лише посилився. Про це свідчить статистика скарг до Ради бізнес-омбудсмена. У першому кварталі цього року на дії силовиків нарікали у понад два рази більше бізнесменів, ніж за аналогічний період торік. Один з органів, який, за даними звіту, заважає бізнесу працювати - це Бюро економічної безпеки України.

Податковий та правоохоронний комітети парламенту дали спільну оцінку роботі БЕБ за останні кілька років - негативну. А у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію з метою розслідування діяльності Бюро, її очолив Ярослав Железняк.

В квітні цього року директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника було звільнено за власним бажанням. Орган тимчасово очолив маловідомий колишній співробітник СБУ Едуард Федоров. Перевірки малого і середнього бізнесу в країні - посилились.

Тим часом бізнес родини очільника БЕБ набирає обертів.

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