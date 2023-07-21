Ефективність роботи БЕБ: тиск на бізнес та збагачення родини Едуарда Федорова, - спецматеріал Еспресо
Бюро економічної безпеки підбило підсумки роботи за 6 місяців 2023-го року. Силовики нарікають на недостатнє фінансування, втім звітують, що змогли забезпечили відшкодування до держбюджету на понад півтора мільярди гривень
Про це йдеться у спецматеріалі Еспресо.
Разом з цим, статистика скарг до Ради бізнес-омбудсмена вказує на те, що БЕБ є одним із тих правоохоронних органів, котрі - навпаки - заважають підприємцям працювати, безпідставно порушуючи кримінальні справи та накладаючи арешти на майно.
Тиск на підприємців в умовах війни лише посилився. Про це свідчить статистика скарг до Ради бізнес-омбудсмена. У першому кварталі цього року на дії силовиків нарікали у понад два рази більше бізнесменів, ніж за аналогічний період торік. Один з органів, який, за даними звіту, заважає бізнесу працювати - це Бюро економічної безпеки України.
Податковий та правоохоронний комітети парламенту дали спільну оцінку роботі БЕБ за останні кілька років - негативну. А у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію з метою розслідування діяльності Бюро, її очолив Ярослав Железняк.
В квітні цього року директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника було звільнено за власним бажанням. Орган тимчасово очолив маловідомий колишній співробітник СБУ Едуард Федоров. Перевірки малого і середнього бізнесу в країні - посилились.
Тим часом бізнес родини очільника БЕБ набирає обертів.
Докладніше дивіться у спецматеріалі Еспресо:
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