Ефіопія висилає дипломатів ООН після заяв про "штучний голод", США відреагували

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати рішуче засуджують заяви уряду Ефіопії про вислання семи представників ООН та закликають скасувати рішення", - наголошується в документі.

Серед чиновників, які будуть вислані голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).



"Вислання є контрпродуктивним для міжнародних зусиль, спрямованих на забезпечення безпеки мирного населення та надання рятівної гумдопомоги мільйонам людей",- зауважив Блінкен.

Він також закликав уряд Ефіопії працювати з міжнародними партнерами.

Заяви влади Ефіопії про висилку пролунали після того, як голова УКГП Мартін Гріффітс попередив, що в країні починається штучний голод.



