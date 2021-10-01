Ефіопія висилає дипломатів ООН після заяв про "штучний голод", США відреагували
Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен засудив рішення уряду Ефіопії щодо вислання з країни представників ООН
Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, передає Укрінформ.
"Сполучені Штати рішуче засуджують заяви уряду Ефіопії про вислання семи представників ООН та закликають скасувати рішення", - наголошується в документі.
Серед чиновників, які будуть вислані голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).
"Вислання є контрпродуктивним для міжнародних зусиль, спрямованих на забезпечення безпеки мирного населення та надання рятівної гумдопомоги мільйонам людей",- зауважив Блінкен.
Він також закликав уряд Ефіопії працювати з міжнародними партнерами.
Заяви влади Ефіопії про висилку пролунали після того, як голова УКГП Мартін Гріффітс попередив, що в країні починається штучний голод.
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