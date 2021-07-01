Єгипет перевірятиме COVID-сертифікати у туристів з країн з мутуючими штамами
Єгипет перевірятиме сертифікати про вакцинацію у туристів, які перебували в країнах з розповсюдженням мутованих штамів COVID-19
Про це йдеться в прес-релізі Міністерства охорони здоров'я Єгипту, передає "Інтерфакс-Україна".
У перелік таких країн входять Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Шрі-Ланка, В'єтнам, Бразилія і країни Латинської Америки.
Сертифікати про вакцинацію повинні бути видані затвердженими лабораторіями і мати QR-код для перевірки. Крім того, такі туристи після прибуття в Єгипет повинні будуть здати ПЛР-тест.
У разі позитивного результату, вони будуть направлені до медустанов. Інші туристи також можуть в'їжджати в країну за сертифікатом вакцинації, якщо отримали друге щеплення, зроблене як мінімум за 14 днів до в'їзду.
Туристи, які ще не вакцинувалися зобов'язані надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Єгипет визнає всі вакцини, схвалені ВООЗ і Єгипетським управлінням лікарських засобів. До їх списку входять - Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson і Sputnik.
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