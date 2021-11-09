ЄІБ надасть Україні €1 млн гранту на енергоефективність у лікарнях

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.



Згідно з повідомленням, ЄІБ та Мінрегіон підписали грантову угоду щодо подальшого впровадження проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".



За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, енергоефективність для відомства є одним із основних пріоритетів регіонального розвитку на найближчі роки.



"Грант спрямований, зокрема, на сферу охорони здоров'я і це є особливо актуальним у період боротьби з пандемією. Зараз як ніколи важливо розбудовувати інфраструктуру для підтримки лікарів і пацієнтів", - цитує пресслужба слова Чернишова.



За словами голови Представництва ЄІБ в Україні Жана-Еріка де Загона, допомога донорів безпосередньо допоможе галузі охорони здоров'я в Україні. Ця галузь скористається перевагами від оновлення, зокрема завдяки новим системам вентиляції, впровадженню джерел відновлюваної енергії й іншим заходам протидії COVID-19.



Зазначається, що угода передбачає отримання Україною інвестиційного гранту в розмірі €1 млн від багатостороннього донорського фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). Кошти спрямують на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров'я.



У пресслужбі зауважили, що грант доповнює наданий раніше рамковий кредит ЄІБ у розмірі €300 євро на підвищення енергоефективності близько 1 тис. громадських будівель. Проєкт продовжить термін експлуатації ключових соціальних, медичних, культурних і адміністративних будівель щонайменше на 20 років, а також допоможе скоротити викиди СО2 на 1,25 млн тонн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb