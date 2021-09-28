Екокомісія Київради погодила створення нового парку на понад 22 га
У вівторок 28 вересня депутати екологічної комісії Київради одноголосно підтримали створення нового парку на 22,61 га нижнього каскаду Совських ставків
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV, який відвідав засідання комісії.
Йдеться про дві ділянки на 19,1 га та на 3,5 га на межі між Голосіївським та Солом'янським районами столиці. Більша ділянка перебувала в оренді з 2008 по 2021 роки та за планами орендаря мала бути частково забудована багатоповерхівками. Місцева громада за допомогою прокуратури домоглася розірвання договору оренди. Менша ділянка ніколи не перебувала в оренді. Тепер ініціатива зі створення нового парку на цих двох ділянках має пройти земельну комісію та сесію Київради.
Нагадаємо, у червні екологи презентували громадську концепцію парку на Совських ставках. Концепція передбачає очищення та збереження розташовних на ділянці водойм та зелених зон із мінімальним людським втручанням.
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