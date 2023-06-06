Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз вже починає підтоплюватись Гола Пристань. Вода прибуває і також буде затоплено Кінбурнську косу. Можливо не всю, проте цілком ймовірно, що вона стане островом", - пояснив Хлань.



Депутат облради наголосив, що підрив росіянами Каховської ГЕС матиме катастрофічні екологічні наслідки



"Слід розуміти, що наслідком підриву ГЕС стане те, що рівень води в Каховському водосховищі впаде. Росія залишається без води в окупований Крим. Також вся Херсонська область залишається на довгі роки без зрошення. Зрошення сільськогосподарських культур під великою загрозою. Оскільки, як вже зазначалось, для відбудови Каховської ГЕС потрібно мінімум 5 років. Тому сьогоднішня катастрофа матиме наслідки на десятиріччя. Особливо катастрофічні екологічні наслідки", - додав він.

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.