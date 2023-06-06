"Екологічні наслідки просто катастрофічні": депутат Херсонської облради Хлань про підрив Каховської ГЕС
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що підрив росіянами Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки для екології та сільськогосподарських угідь
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз вже починає підтоплюватись Гола Пристань. Вода прибуває і також буде затоплено Кінбурнську косу. Можливо не всю, проте цілком ймовірно, що вона стане островом", - пояснив Хлань.
Депутат облради наголосив, що підрив росіянами Каховської ГЕС матиме катастрофічні екологічні наслідки
"Слід розуміти, що наслідком підриву ГЕС стане те, що рівень води в Каховському водосховищі впаде. Росія залишається без води в окупований Крим. Також вся Херсонська область залишається на довгі роки без зрошення. Зрошення сільськогосподарських культур під великою загрозою. Оскільки, як вже зазначалось, для відбудови Каховської ГЕС потрібно мінімум 5 років. Тому сьогоднішня катастрофа матиме наслідки на десятиріччя. Особливо катастрофічні екологічні наслідки", - додав він.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
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