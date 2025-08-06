Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії
Білий дім змінив не лише риторику, а розуміння того, що відбувається. Це можна побачити з формулювань указу про введення мит щодо Індії
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС", голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Я думаю, що це серйозна зміна в риториці США за другого президентства Дональда Трампа. Ми добре пам'ятаємо з вами рішення Гаазького саміту НАТО, так, в якому йшлося про те, що дії Російської Федерації становлять загрозу для всього Альянсу. І очевидно, потрібен був консенсус для того, щоби ухвалити це рішення", - заявила вона.
На її думку, це свідчить про те, що вже тоді партнерам вдалося отримати усвідомлення і розуміння нової адміністрації стосовно того, що загрозу РФ несе не виключно європейському континенту, а всій трансатлантичній спільноті.
"Дійсно така зміна формулювань, яка вжита в цьому конкретному указі стосовно запровадження додаткових мит до Індії, вона говорить не тільки про зміну риторики, а про зміну розуміння того, що відбувається другою адміністрацією Дональда Трампа", - підсумувала нардепка.
- У середу, 6 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти.
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