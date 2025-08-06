Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС", голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю, що це серйозна зміна в риториці США за другого президентства Дональда Трампа. Ми добре пам'ятаємо з вами рішення Гаазького саміту НАТО, так, в якому йшлося про те, що дії Російської Федерації становлять загрозу для всього Альянсу. І очевидно, потрібен був консенсус для того, щоби ухвалити це рішення", - заявила вона.

На її думку, це свідчить про те, що вже тоді партнерам вдалося отримати усвідомлення і розуміння нової адміністрації стосовно того, що загрозу РФ несе не виключно європейському континенту, а всій трансатлантичній спільноті.

"Дійсно така зміна формулювань, яка вжита в цьому конкретному указі стосовно запровадження додаткових мит до Індії, вона говорить не тільки про зміну риторики, а про зміну розуміння того, що відбувається другою адміністрацією Дональда Трампа", - підсумувала нардепка.