Американське паливо Westinghouse завантажують уже в четверту українську АЕС

Про це повідомив Енергоатом.

"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС із реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів", - поінформували в компанії.

Там зазначили, що дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою.



"Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб усі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse", - заявили в Енергоатомі.