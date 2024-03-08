Американське паливо Westinghouse завантажують уже в четверту українську АЕС
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Це вже четверта атомна електростанція, яку переводять із російського палива на американське
Про це повідомив Енергоатом.
"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС із реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів", - поінформували в компанії.
Там зазначили, що дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою.
"Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб усі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse", - заявили в Енергоатомі.
- У вересні 2023 року у Рівненську АЕС завантажили першу партію ядерного палива Westinghouse, яке виробили американці спільно з українцями.
- У грудні 2023 року повідомлялося, що на Хмельницькій АЕС збудують новітній реактор за американською технологією АР1000.
- 12 січня 2024 року в Енергоатомі заявили, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС створить до 9 тис. робочих місць.
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