Атака РФ 8 липня: уряд виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 9 липня.

У пресслужбі уряду зазначили, що РФ систематично обстрілює медичну інфраструктуру України. За час повномасштабної війни ворог знищив 214 медзакладів і понад 1600 пошкодив. За останні два роки 880 медичних об’єктів повністю або частково відновлені, й ця робота триває постійно.

Наголошується, що держава повністю відбудує Охматдит.

"Починаємо роботи вже зараз. Відповідні міністерства відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим", - ідеться у повідомленні.

"Сьогодні спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", - додали в пресслужбі.

Лікарів і пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів Охматдиту перемістять до Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.