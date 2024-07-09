Атака РФ 8 липня: уряд виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті
Держава повністю відбудує дитячу лікарню "Охматдит", у яку 8 липня поцілили російські окупанти. Уряд виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 9 липня.
У пресслужбі уряду зазначили, що РФ систематично обстрілює медичну інфраструктуру України. За час повномасштабної війни ворог знищив 214 медзакладів і понад 1600 пошкодив. За останні два роки 880 медичних об’єктів повністю або частково відновлені, й ця робота триває постійно.
Наголошується, що держава повністю відбудує Охматдит.
"Починаємо роботи вже зараз. Відповідні міністерства відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим", - ідеться у повідомленні.
"Сьогодні спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", - додали в пресслужбі.
Лікарів і пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів Охматдиту перемістять до Київських обласних клінічних лікарень №1 та №2.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит.
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