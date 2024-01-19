Безоплатні модульні зерносховища: програму розширили ще на 2 області України

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Раніше модульні зерносховища місткістю 300, 500 та 1000 тонн могли отримати лише фермери на Херсонщині, нині взяти участь у програмі можуть аграрії з Миколаївщини та Харківщини.

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власноруч вирощеної продукції.

Метою створення програми є зміцнення продовольчої безпеки.

У межах реєстрації для Херсонської області, що розпочалася 4 січня, вже подали заявки 114 агровиробників. Усього планують роздати 244 модульних зерносховищ.

Подати заявку можна до 4 лютого 2024 року через Державний аграрний реєстр.