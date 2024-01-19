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Головна Економіка Безоплатні модульні зерносховища: програму розширили ще на 2 області України

Безоплатні модульні зерносховища: програму розширили ще на 2 області України

19 січня, 2024 п'ятниця
13:57
Економіка зерно, зернова угода

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розширила програму підтримки українських аграріїв через надання модульних зерносховищ

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Раніше модульні зерносховища місткістю 300, 500 та 1000 тонн могли отримати лише фермери на Херсонщині, нині взяти участь у програмі можуть аграрії з Миколаївщини та Харківщини.

Для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власноруч вирощеної продукції.

Метою створення програми є зміцнення продовольчої безпеки.

У межах реєстрації для Херсонської області, що розпочалася 4 січня, вже подали заявки 114 агровиробників. Усього планують роздати 244 модульних зерносховищ.

Подати заявку можна до 4 лютого 2024 року через Державний аграрний реєстр.

зерно
Війна з Росією
аграрії
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