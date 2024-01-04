Фермери на Херсонщині можуть безоплатно отримати модульні зерносховища: як подати заявку

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Ця ініціатива є частиною Стратегії підтримки зберігання зерна, яка реалізується за підтримки Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation. Вона спрямована на підтримку малих і середніх фермерських господарств на Херсонщині, яка найбільше постраждала від дій окупантів.

"Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення потужностями для зберігання українських зернових та олійних виробників, особливо тих, які працюють у найбільш постраждалій Херсонській області. Довгостроковий вплив сприятиме підтримці глобальних поставок продовольства, зміцненню продовольчої безпеки та захисту засобів до існування як на рівні домогосподарств, так і на національному рівні", – зазначив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.

Заплановано роздати 244 модульні сховища. Вони будуть доступні для сільгоспвиробників, які мають в обробці понад 100 га землі на Херсонщині. Надання модульних одиниць зберігання буде визначатися на основі кількості отриманих заявок і частки оброблюваної землі. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.