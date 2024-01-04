Фермери на Херсонщині можуть безоплатно отримати модульні зерносховища: як подати заявку
Фермери на Херсонщині можуть отримати від ФАО модульні зерносховища місткістю 300, 500 та 1000 тонн. Подати заявку на участь можна до 21 січня
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Ця ініціатива є частиною Стратегії підтримки зберігання зерна, яка реалізується за підтримки Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation. Вона спрямована на підтримку малих і середніх фермерських господарств на Херсонщині, яка найбільше постраждала від дій окупантів.
"Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення потужностями для зберігання українських зернових та олійних виробників, особливо тих, які працюють у найбільш постраждалій Херсонській області. Довгостроковий вплив сприятиме підтримці глобальних поставок продовольства, зміцненню продовольчої безпеки та захисту засобів до існування як на рівні домогосподарств, так і на національному рівні", – зазначив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.
Заплановано роздати 244 модульні сховища. Вони будуть доступні для сільгоспвиробників, які мають в обробці понад 100 га землі на Херсонщині. Надання модульних одиниць зберігання буде визначатися на основі кількості отриманих заявок і частки оброблюваної землі. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.
- У 2023 році Україна посіла третє місце серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС, збільшивши на 11% свою частку аграрного імпорту за січень-вересень порівняно з 2022 роком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.16 Купівля 38.16Продаж 38.94
- EUR Купівля 41.74Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе