Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні

Огляд найдорожчих будинків на основі оголошень порталу Dim.Ria.

1 місце – резиденція у Конча-Заспі

Найдорожчим маєтком, який станом на 30 серпня виставлений на продаж в Україні є резиденція у Конча-Заспі (Голосіївський район Києва) вартістю 17,5 мільйона доларів, або 727,125 мільйона гривень.

Площа маєтку 1150 м², з яких 500 м² – житлова площа (10 кімнат). Тут є SPA-зона з басейном та сауною, професійний домашній кінотеатр, винний льох та дегустаційна залу. Також є приміщення для персоналу та технічні блоки.

Будинок у Конча-Заспі, фото: dom.ria.com

Земельна ділянка площею 2,7 га є повноцінним приватним парком. За даними авторів оголошення, тут є можливість для розміщення додаткових об'єктів: гостьового будинку, тенісного корту, вертолітного майданчика.

"Пропозиція є конфіденційною та орієнтована на обмежене коло покупців. Ми цінуємо ваш час та приватність", – йдеться в умовах продажу, зазначених в оголошенні.

2 місце – маєток у Ворзелі

На другому місці - маєток у Ворзелі (Бучанська громада) за 15 млн доларів (623, 25 мільйона гривень).

"Продаю у Ворзелі маєток, територія займає 3 гектари землі з прекрасним ландшафтним дизайном і складається з 3 основних житлових будинків, загальною площею понад 2242, 3 кв. м, а також господарських прибудов, будиночків охорони тощо. Архітектурний дизайн кожного з будинків виконаний в оригінальних стилях з затишною атмосферою. Для внутрішньої оздоби використані тільки натуральні високоякісні матеріали", – йдеться в оголошенні.

будинок у Ворзелі, фото: dom.ria.com

3 місце – будинок на Батиєвій Горі у Києві

На третьому місці будинок на Батиєвій Горі у Солом’янському районі Києва. Його вартість 13 205 687 доларів, або · 548 694 000 грн. Однак за вартістю на метр квадратний – це найдорожчий особняк в Україні, адже вона тут перевищує 20 тис. доларів за метр.

Будинок має 550 м² загальної площі, а земельна ділянка – 11 соток.

Будинок у Києві, фото: dom.ria.com

"Продається правильний дім", – так характеризує цю нерухомість автор оголошення. Будинок енергонезалежний – тут є акумулятори, які дозволяють тиждень жити без зовнішнього енергопостачання, а з березня до жовтня достатньо живлення від сонячних панелей. Дім обігрівають тепловим насосом і сонячними колекторами, які гріють воду в підлозі, стінах, а також підігрівають басейн. Стіни обтиньковані глиною без барвників.

Тут є також власне бомбосховище, окрема сигарна (вона ж кінотеатр), а також парковка на три авто.