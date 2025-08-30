Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Резиденції з гектарами території та власними парками і "правильний" будинок у Києві
Огляд найдорожчих будинків на основі оголошень порталу Dim.Ria.
1 місце – резиденція у Конча-Заспі
Найдорожчим маєтком, який станом на 30 серпня виставлений на продаж в Україні є резиденція у Конча-Заспі (Голосіївський район Києва) вартістю 17,5 мільйона доларів, або 727,125 мільйона гривень.
Площа маєтку 1150 м², з яких 500 м² – житлова площа (10 кімнат). Тут є SPA-зона з басейном та сауною, професійний домашній кінотеатр, винний льох та дегустаційна залу. Також є приміщення для персоналу та технічні блоки.
Будинок у Конча-Заспі, фото: dom.ria.com
Земельна ділянка площею 2,7 га є повноцінним приватним парком. За даними авторів оголошення, тут є можливість для розміщення додаткових об'єктів: гостьового будинку, тенісного корту, вертолітного майданчика.
"Пропозиція є конфіденційною та орієнтована на обмежене коло покупців. Ми цінуємо ваш час та приватність", – йдеться в умовах продажу, зазначених в оголошенні.
2 місце – маєток у Ворзелі
На другому місці - маєток у Ворзелі (Бучанська громада) за 15 млн доларів (623, 25 мільйона гривень).
"Продаю у Ворзелі маєток, територія займає 3 гектари землі з прекрасним ландшафтним дизайном і складається з 3 основних житлових будинків, загальною площею понад 2242, 3 кв. м, а також господарських прибудов, будиночків охорони тощо. Архітектурний дизайн кожного з будинків виконаний в оригінальних стилях з затишною атмосферою. Для внутрішньої оздоби використані тільки натуральні високоякісні матеріали", – йдеться в оголошенні.
будинок у Ворзелі, фото: dom.ria.com
3 місце – будинок на Батиєвій Горі у Києві
На третьому місці будинок на Батиєвій Горі у Солом’янському районі Києва. Його вартість 13 205 687 доларів, або · 548 694 000 грн. Однак за вартістю на метр квадратний – це найдорожчий особняк в Україні, адже вона тут перевищує 20 тис. доларів за метр.
Будинок має 550 м² загальної площі, а земельна ділянка – 11 соток.
Будинок у Києві, фото: dom.ria.com
"Продається правильний дім", – так характеризує цю нерухомість автор оголошення. Будинок енергонезалежний – тут є акумулятори, які дозволяють тиждень жити без зовнішнього енергопостачання, а з березня до жовтня достатньо живлення від сонячних панелей. Дім обігрівають тепловим насосом і сонячними колекторами, які гріють воду в підлозі, стінах, а також підігрівають басейн. Стіни обтиньковані глиною без барвників.
Тут є також власне бомбосховище, окрема сигарна (вона ж кінотеатр), а також парковка на три авто.
